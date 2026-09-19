Galerie Ekelhof toont kunst tijdens Kunstsmullen

Galerie Ekelhof in Heeze brengt beeldhouwkunst en fotografie samen tijdens Kunstsmullen. Van 3 tot en met 25 oktober zijn werken van vier kunstenaars te zien. Het thema is ‘Ruimtelijke Verkenning’ en draait om de vraag: hoe ervaar je de ruimte om je heen?

Gevonden voor jou

In de beeldentuin van Galerie Ekelhof staan beelden van Jan Kettelerij en Dirk Jansen. Kettelerij maakt abstracte vormen van verschillende steensoorten, geïnspireerd door landschappen en natuurlijke vormen. Jansen gebruikt hergebruikt metaal, soms gecombineerd met hout of glas, waarbij de natuur een belangrijke inspiratiebron is.

Binnen in de galerie is een gezamenlijke expositie van fotograaf Astrid Huis en beeldhouwer Danielle Coeterier te bewonderen. Onder de titel ‘Er was eens…’ combineren zij fotografie met stenen beelden. De naam verwijst naar sprookjes en stelt de vraag wat er gebeurt als deze woorden straks ook over de natuur gaan die dreigt te verdwijnen.

Aangepaste openingstijden

Kunstsmullen is te bezoeken van 3 tot en met 25 oktober. Galerie Ekelhof heeft tijdens het evenement aangepaste openingstijden en is op zaterdag en zondag geopend van twaalf tot vijf uur ’s middags.