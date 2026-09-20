Jos van de Westerlo uit Schijndel krijgt Koninklijke onderscheiding

Jos van de Westerlo (72) uit Schijndel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding zondag uit handen van burgemeester Kees van Rooij.

Gevonden voor jou

Van de Westerlo heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger voor verschillende organisaties. Zo is hij sinds 2005 actief bij De Luisterlijn in Den Bosch, waar hij wekelijks de telefoondienst bemenst, vaak ’s nachts. Hij begeleidt nieuwe vrijwilligers, neemt deel aan bijeenkomsten en helpt mee bij wervingscampagnes.

Eerder was hij vrijwilliger bij stichting Hulphond Nederland. Hij verzorgde zes pups als gastgezin en bood tijdelijke opvang wanneer nodig. Ook gaf hij demonstraties op open dagen en hielp hij bij het werven van gastgezinnen.

Betrokken bij natuurprojecten

Vanaf 2010 zet Van de Westerlo zich in voor het Natuur- en Milieucentrum (NMC) in Schijndel. Hij coördineert de werkgroep Schijndels Landschap en begeleidt vrijwilligers. Ook vertegenwoordigt hij de werkgroep in het bestuur. Zijn werkzaamheden omvatten onder meer onderhoud in samenwerking met Staatsbosbeheer en het organiseren van scholing en certificering.

Bovendien initieert hij projecten zoals het plaatsen van insectenhotels, nestkastjes en veldbanken. Hij onderhoudt contact met organisaties zoals Brabants Landschap, Visit Brabant en de gemeente. De onderscheiding is een erkenning voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de gemeenschap.