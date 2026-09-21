Bodemenergiesystemen gepland bij woningen in Erp

In Erp zijn plannen ingediend voor het aanleggen van 19 gesloten bodemenergiesystemen.

Gevonden voor jou

De gemeente Meierijstad heeft een melding ontvangen voor het plaatsen van gesloten bodemenergiesystemen bij verschillende woningen in Erp. Het gaat om adressen aan de Pastoor van Schijndelstraat en de Schepershof. Het systeem zorgt voor duurzame verwarming en koeling door gebruik te maken van warmte uit de bodem.

De melding betreft in totaal 19 systemen bij individuele woningen. Het gaat om vier adressen aan de Pastoor van Schijndelstraat en vijftien woningen aan de Schepershof. De aanvraag is op 14 juli 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z/510942.