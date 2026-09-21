Wijzigingsplan Zondveldstraat 3a in Veghel vastgesteld

Het wijzigingsplan voor Zondveldstraat 3a in Veghel is vastgesteld door Meierijstad. Het gaat om een aanpassing van het bestemmingsvlak 'Bedrijf' op deze locatie.

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Het wijzigingsplan is op 8 september 2026 goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad. Het plan betreft een vormverandering van de bedrijfsbestemming aan de Zondveldstraat 3a in Veghel.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf maandag 21 september tot en met maandag 2 november 2026 in te zien in het gemeentehuis van Meierijstad aan het Stadhuisplein 1 in Veghel. Daarnaast zijn de documenten digitaal beschikbaar via een officiële overheidswebsite.