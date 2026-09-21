Gemeente Asten stelt volgordelijst transportcapaciteit vast

De gemeente Asten heeft een volgordelijst opgesteld voor vijf woningbouwprojecten die transportcapaciteit nodig hebben. Deze lijst is op 17 september bekendgemaakt en bepaalt de volgorde waarin projecten bij netbeheerder Enexis worden aangemeld.

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Het college van Asten heeft op 11 augustus de beleidsregel vastgesteld voor de aanvraag van transportcapaciteit bij woningbouwprojecten. In totaal werden 37 aanvragen ingediend, waarvan vijf projecten aan de voorwaarden voldoen en nog geen plek op de wachtlijst van Enexis hebben. De volgordelijst is gebaseerd op rangschikkingscriteria uit de beleidsregel.

De lijst bevat onder andere projecten zoals Julianastraat/Emmastraat fase 1 met 42 woningen en Biesvelden II fase PA met 600 woningen. Deze volgorde bepaalt alleen wanneer projecten worden aangemeld voor transportcapaciteit en biedt geen garantie dat die capaciteit ook daadwerkelijk beschikbaar is.

Daarnaast zijn er projecten die al een plek op de wachtlijst hebben via een overgangsregeling, en projecten die niet voldoen aan de voorwaarden van de beleidsregel. Deze zijn niet opgenomen in de volgordelijst. Het gaat om respectievelijk 19 en 13 aanvragen.