Mobiel onderzoekscentrum bevolkingsonderzoek in Veghel

Van december tot juni volgend jaar komt er een mobiel onderzoekscentrum voor bevolkingsonderzoek in Veghel. De gemeente Meierijstad heeft hiervoor een ontheffing verleend.

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Het onderzoekscentrum wordt geplaatst op het adres De Bunders 1 in Veghel. Het gaat om een tijdelijke locatie van 1 december 2026 tot en met 1 juni 2027.

Deze ontheffing is op 17 september 2026 door de burgemeester van Meierijstad goedgekeurd. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OH-2026-4411.