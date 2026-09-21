Volgordelijst voor energieaansluiting woningbouw Land van Cuijk bekend

De gemeente Land van Cuijk heeft de volgordelijst vastgesteld voor woningbouwprojecten die eerder transportcapaciteit willen aanvragen bij de netbeheerder. Vanaf 1 oktober kunnen projecten volgens deze lijst worden ingediend.

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Met deze nieuwe werkwijze krijgen woningbouwprojecten in het Land van Cuijk sneller duidelijkheid over een aansluiting op het elektriciteitsnet. De volgorde is bepaald op basis van beleidsregels, zoals de verwachte start van de bouw, de rijpheid van het project en de opleverdatum. Bij gelijke scores tussen projecten wordt de volgorde via loting vastgesteld.

De lijst werd op 18 september gepubliceerd. Projectontwikkelaars kunnen tot en met 28 september schriftelijk bezwaar maken tegen hun positie op de lijst. Na deze periode wordt de definitieve volgordelijst vastgesteld, waarna de gemeente vanaf 1 oktober de aanvragen namens de initiatiefnemers indient bij de netbeheerder.

Een plek op de lijst biedt geen garantie op transportcapaciteit of een aansluiting. De netbeheerder beslist hierover en vraagt een aanbetaling van 20 procent van de aansluitkosten. Initiatiefnemers die deze kans missen, kunnen later zelf een aanvraag indienen, maar komen mogelijk lager op de wachtlijst terecht.