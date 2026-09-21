Lezing over klokken Petit & Fritsen in Asten

Op maandagavond 5 oktober verzorgt Leander Schoormans een lezing over de geschiedenis van de klokkengieterij Petit & Fritsen. Dit vindt plaats in Museum Klok & Peel in Asten. De lezing behandelt 127 jaar aan klokken en hun invloed wereldwijd. Schoormans baseert zijn verhaal op een uitgebreid onderzoek.

Gevonden voor jou

Petit & Fritsen, ooit gevestigd in Aarle-Rixtel, heeft een lange geschiedenis. Het bedrijf begon in de achttiende eeuw in Weert en verhuisde via Someren en Helmond naar Aarle-Rixtel, waar het vanaf 1907 klokken produceerde in een monumentaal pand. In 2014 fuseerde de gieterij met Royal Eijsbouts, een andere bekende klokkengieterij uit Asten.

Leander Schoormans, muziekdocent en kerkmusicus, heeft twee jaar lang onderzoek gedaan naar de vooroorlogse klokken van Petit & Fritsen. Hij hoopt zijn bevindingen later dit decennium te publiceren. Tijdens de lezing komt onder meer de impact van de Duitse klokkenvorderingen in 1942 en 1943 aan bod. Veel klokken uit de negentiende en vroege twintigste eeuw gingen toen verloren.

Onderzoek naar familie Fritsen

Met behulp van archieven en documentatie van Museum Klok & Peel brengt Schoormans de ontwikkeling van de klokkengieterij in kaart. Hij bespreekt hoe drie generaties Fritsen het bedrijf vormgaven, waarbij hij aandacht besteedt aan aspecten zoals kunst, techniek en klank.

De lezing vindt plaats in de filmzaal van Museum Klok & Peel aan de Ostaderstraat 23 in Asten. De aanvang is om half acht ’s avonds, de zaal opent een half uur eerder.