Laatste bijeenkomsten over wonen en zorg in Asten

In oktober organiseert Asten drie bijeenkomsten over toekomstig wonen, zorg en welzijn. Seniorenverenigingen en wethouders bespreken plannen en ontwikkelingen. De bijeenkomsten sluiten interactief af.

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Ouderen in Asten krijgen in oktober de kans om mee te denken over hun toekomstige woon- en leefsituatie. Dit gebeurt tijdens de laatste drie bijeenkomsten van de reeks ‘Senioren zelf aan zet’. Deze bijeenkomsten zijn een initiatief van de seniorenverenigingen, in samenwerking met diverse partners.

Wethouders Janine Spoor en John Bankers nemen deel aan de bijeenkomsten. Spoor licht het nieuwe uitvoeringsprogramma Wonen, Zorg en Welzijn toe, terwijl Bankers meer vertelt over de voortgang van bouwprojecten in de gemeente. De bijeenkomsten richten zich vooral op hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op hun woontoekomst.

Interactief slot

De bijeenkomsten eindigen met het Hop-on Hop-off-spel: Een rondje door uw eigen woontoekomst. Hierin komen de belangrijkste thema's van eerdere bijeenkomsten, zoals zorg thuis en toekomstig wonen, opnieuw aan bod.

De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties. Op 7 oktober is de bijeenkomst van 19.30 tot 22.00 uur in De Kluis, Ommel. Op 14 oktober kunnen senioren van 13.30 tot 16.00 uur terecht in Hart van Heuze, Heusden. De laatste bijeenkomst vindt plaats op 15 oktober, van 13.30 tot 16.00 uur in 't Kwartier, Asten.

De organisatie benadrukt dat aanmelden verplicht is. Voor bijeenkomsten in Asten en Ommel kunnen inwoners contact opnemen via het secretariaat van de seniorenvereniging. Voor Heusden is aanmelden mogelijk via de lokale seniorenvereniging.