Wegwerkzaamheden Geuzendijk Budel - Weert

Vanaf 28 september is de Geuzendijk tussen Budel en Weert tien dagen afgesloten voor onderhoud.

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De Geuzendijk, gelegen tussen Randweg-Oost in Budel en de Trancheeweg in Weert, krijgt een nieuwe asfaltdeklaag. Ook wordt de weg opnieuw ingericht als een 60 km/u-zone.

De werkzaamheden beginnen op 28 september en duren tot en met 9 oktober. De exacte planning hangt af van de weersomstandigheden. Gedurende deze periode is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer.

Omleidingen en verkeersregelaars

Om het verkeer in goede banen te leiden, worden omleidingen ingesteld. Deze worden aangegeven met borden langs de weg. Waar nodig zullen verkeersregelaars het verkeer begeleiden.

De afsluiting kan gevolgen hebben voor woon-werkverkeer en andere reizigers in de regio Cranendonck. Automobilisten wordt aangeraden rekening te houden met extra reistijd.