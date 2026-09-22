Land van Cuijk bespreekt depressiviteit en mentale gezondheid

In Boxmeer opent op 12 oktober de tentoonstelling OPEN over depressiviteit. Persoonlijke verhalen van jongeren staan centraal om psychische kwetsbaarheid bespreekbaar te maken. Rondom de expositie organiseert de gemeente Land van Cuijk bijeenkomsten en activiteiten. Hiermee willen zij vooroordelen doorbreken en aandacht vragen voor mentale gezondheid.

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Van 12 oktober tot en met 2 november is de tentoonstelling OPEN te zien in het centrum van Boxmeer. Deze expositie toont grote fotoportretten en persoonlijke verhalen van jongeren die ervaring hebben met depressiviteit. Het doel is om meer begrip te creëren en het gesprek over mentale gezondheid op gang te brengen.

De officiële opening vindt plaats op 12 oktober, om 18.30 uur in het gemeentehuis van Boxmeer. Na een gezamenlijke wandeling naar de bibliotheek in De Weijer, volgt daar een breincollege. Tijdens deze lezing krijgen deelnemers praktische tips om mentaal gezond en veerkrachtig te blijven. Ook wordt besproken wat er gebeurt wanneer somberheid of depressieve klachten ontstaan.

Meer activiteiten rondom OPEN

Naast de tentoonstelling organiseert Land van Cuijk samen met partners diverse bijeenkomsten en een muziektheatervoorstelling. Op 27 oktober is er in Schouwburg Cuijk de voorstelling ‘Kracht en Kwetsbaarheid’, waarin jongeren hun worstelingen met mentale gezondheid delen via muziek en theater. Dit evenement is gratis toegankelijk.

Voor professionals zijn er speciale workshops op 14 en 29 oktober in Boxmeer en Cuijk. Hier leren zij mentale gezondheid bespreekbaar te maken, signalen eerder te herkennen en stigma’s te verminderen. Deze bijeenkomsten bieden praktische handvatten om inwoners, cliënten of leerlingen beter te ondersteunen.