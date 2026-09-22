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Open dag en bedrijfsborrel in Raamsdonksveer op 3 oktober

Op 3 oktober viert Bredabest in Raamsdonksveer haar 30-jarig bestaan met een open dag en een bedrijfsborrel. De evenementen vinden plaats op Elftweg 27 en zijn georganiseerd door Wei events.

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De open dag is gepland van elf uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags. Later die avond, van half acht tot half één, volgt een bedrijfsborrel. Voor beide activiteiten is een vergunning verleend, inclusief toestemming voor geluidsoverlast.

De feestelijkheden worden gehouden ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum van het bedrijf Bredabest. Het adres van het evenement is Elftweg 27 in Raamsdonksveer.

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