Navigatie overslaan
Ontdek

Bedrijfshal in Mill wordt uitgebreid

In Mill is toestemming gegeven om een bedrijfshal aan de Molenheidseweg uit te breiden. Het college van Land van Cuijk heeft op 14 september 2026 de omgevingsvergunning verleend. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

De uitbreiding vindt plaats op het adres Molenheidseweg 1a in Mill. Het besluit is onderdeel van zaaknummer Z2026-00004199 en betreft specifiek een bouwactiviteit.

Het besluit is op 14 september 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.