Bedrijfshal in Mill wordt uitgebreid

In Mill is toestemming gegeven om een bedrijfshal aan de Molenheidseweg uit te breiden. Het college van Land van Cuijk heeft op 14 september 2026 de omgevingsvergunning verleend. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

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De uitbreiding vindt plaats op het adres Molenheidseweg 1a in Mill. Het besluit is onderdeel van zaaknummer Z2026-00004199 en betreft specifiek een bouwactiviteit.

Het besluit is op 14 september 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk.