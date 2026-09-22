Container geplaatst nabij Hertog Karellaan in Cuijk

Van 11 september tot en met 5 oktober mag er een container staan aan de Hertog Karellaan in Cuijk. Het college van Land van Cuijk heeft hiervoor een vergunning verleend.

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Het besluit is op 16 september goedgekeurd. De container wordt geplaatst op een locatie nabij Hertog Karellaan 26, in de gemeente Land van Cuijk. Het gaat om een objectvergunning, wat betekent dat er toestemming is gegeven voor het tijdelijk gebruik van de ruimte.

De vergunning geldt voor een periode van vier weken. Dit soort aanvragen wordt beoordeeld op basis van regels die ervoor zorgen dat het plaatsen geen overlast of risico's veroorzaakt.