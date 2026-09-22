Adviescommissie bespreekt warmtepomp in Heeze

De Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten komt op 29 september bijeen in Heeze. Tijdens deze hoorzitting wordt een zaak besproken over een warmtepomp die te veel geluid produceert.

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Op dinsdag 29 september 2026 vergadert de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende. De bijeenkomst vindt plaats aan de Jan Deckersstraat in Heeze en is openbaar toegankelijk.

Op de agenda staat een bezwaar tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende. Dit besluit gaat over het opleggen van een last onder dwangsom vanwege het overschrijden van geluidsnormen. De overschrijding wordt veroorzaakt door een warmtepomp op een perceel aan de Geldropseweg.

Belangrijke details

De zaak wordt om zeven uur ’s avonds behandeld. Het bezwaar richt zich op de opgelegde maatregel vanwege geluidsoverlast, veroorzaakt door het gebruik van de warmtepomp.

Toeschouwers die de hoorzitting willen bijwonen wordt aangeraden vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie. Dit omdat de agenda nog tot de dag van de hoorzitting kan wijzigen.