Militaire oefening in Land van Cuijk

Defensie voert deze en volgende week een militaire oefening uit in de gemeente Land van Cuijk. Militaire voertuigen, drones en 40 militairen nemen deel aan de training. De oefeningen vinden zowel overdag als 's nachts plaats. Het doorgaande verkeer ondervindt geen hinder.

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In de gemeente Land van Cuijk worden militaire oefeningen gehouden van 21 tot en met 24 september en van 28 september tot en met 1 oktober. De trainingen zijn bedoeld voor de opleiding en training van militairen van Defensie.

Bij de oefeningen zijn 40 militairen betrokken, ondersteund door meerdere voertuigen en drones. Ze voeren verschillende opdrachten uit, waaronder verkenningsmissies en het opzetten van waarnemingsposten. De militairen verplaatsen zich over bestaande wegen, vaarwegen en paden, zowel overdag als 's nachts.

Geen hinder voor verkeer

Het doorgaande verkeer wordt tijdens de oefeningen niet gehinderd. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van oefenmunitie op terreinen buiten militaire zones. Als privéterrein nodig is voor een opdracht, vraagt Defensie van tevoren toestemming aan de eigenaar.

De oefeningen hebben een realistisch karakter en kunnen een oorlogssituatie simuleren. Voertuigen blijven beperkt tot bereikbare wegen en paden. De militairen bewegen zich van west naar oost door de gemeente Land van Cuijk.