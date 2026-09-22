Inschrijven voor cursus Gemert Vorstendom weer mogelijk

De Academie Gemert Vorstendom start op 28 oktober met een nieuwe cursus over de geschiedenis van Gemert als minivorstendom. De lessen zijn verdeeld over twee blokken en vinden plaats in de Heemkamer aan de Ruijschenberghstraat.

Gevonden voor jou

De cursus Gemert Vorstendom I belicht de geschiedenis van Gemert tussen 1050 en 1794, toen het dorp een soevereine status had als ‘Vrije Soevereine Rijksheerlijkheid’. Het eerste blok behandelt onder andere de periode van de Heren van Gemert en de invloed van de Duitse Orde, die het dorp vormgaf en bestuurlijk leidde.

In het tweede blok komt de Franse Revolutie aan bod en hoe Gemert daardoor zijn onafhankelijkheid verloor. Ook wordt stilgestaan bij de rol van de Peelrandbreuk in de ontwikkeling van het dorp, de geschiedenis van de textielnijverheid en de komst van Indische Nederlanders in de jaren vijftig.

Acht lectoren delen hun kennis

De cursus bestaat uit zes lesavonden per blok, waarin acht lectoren hun kennis delen. Deelnemers krijgen een map met hand-outs en sluiten elk blok af met een toets. Het volgen van beide blokken levert het certificaat ‘Gemertoloog’ op.

De kosten bedragen 90 euro per blok. De lessen worden gegeven op woensdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur in de Heemkamer aan de Ruijschenberghstraat 3b in Gemert. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.