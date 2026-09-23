Willem II en Cruyff lanceren nieuwe kledinglijn

Willem II heeft samen met Cruyff een nieuwe casual collectie uitgebracht. De kledinglijn is ontworpen ter ere van het 130-jarig jubileum van de Tilburgse voetbalclub en combineert historische elementen met een moderne uitstraling.

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De collectie is het resultaat van een samenwerking tussen Willem II en Premium Inc., het bedrijf achter merken als MEYBA en Cruyff. In de ontwerpen staan de historie en identiteit van de club centraal. Zo is het allereerste Willem II-logo verwerkt in verschillende kledingstukken en speelt ook het thema ‘Tilburgia’ een belangrijke rol.

Sportieve en moderne uitstraling

De nieuwe kledinglijn bestaat uit een oversized T-shirt, crewneck, jas en sneaker. De items combineren de sportieve stijl van Cruyff met historische details van Willem II. Tijdens recente tekenmomenten in de transferperiode zijn al enkele stukken uit de collectie getoond.

Met deze samenwerking wil Willem II de clubidentiteit verder uitdragen, ook buiten de traditionele wedstrijd- en trainingskleding. De kledinglijn is vanaf nu verkrijgbaar via de webshop en fanshop van de club.