Nieuwe stookinstallatie gemeld in Veghel

Bij De Amert 603 in Veghel is een melding gedaan voor een stookinstallatie.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben een melding ontvangen voor een kleine en middelgrote stookinstallatie. Deze installatie gebruikt standaard brandstoffen en is gepland op de locatie De Amert 603 in Veghel.

De melding is ingediend op 21 mei 2026 en heeft het DSO-kenmerk 2026052101442 en zaaknummer Z/509357. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.