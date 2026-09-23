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Rommelmarkt Wijkvereniging de Leest op 1 november in Veghel
De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor een rommelmarkt op 1 november bij Wijkvereniging de Leest in Veghel.
De rommelmarkt vindt plaats op het adres De Leest 45 in Veghel. Het besluit om de aanvraag te accepteren is op 21 september genomen door de burgemeester.
De rommelmarkt wordt georganiseerd door Wijkvereniging de Leest. Het zaaknummer van de aanvraag is MEV-2026-4417.
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