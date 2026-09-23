Parkeerstrook met tijdslimiet ingesteld op Hoogstraat in Veghel

Op de Hoogstraat in Veghel is een parkeerstrook ingesteld met een maximale parkeerduur van 30 minuten. Het geldt van maandag tot en met zaterdag tussen acht uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De gemeente Meierijstad heeft besloten om een langsparkeerstrook op de Hoogstraat in Veghel te voorzien van een maximale parkeerduur. Dit moet zorgen voor een hogere parkeeromloop en meer beschikbare plekken voor bezoekers van omliggende voorzieningen. Het besluit sluit aan bij het parkeerplan van de gemeente, dat korte parkeerbezoeken en lokale ondernemers ondersteunt.

Het instellen van de tijdslimiet is een alternatief voor uitbreiding van de blauwe zone. Door alleen deze specifieke strook aan te wijzen, blijft de impact beperkt. Omwonenden behouden voldoende parkeergelegenheid binnen loopafstand. Het verkeersbord dat de nieuwe regeling aangeeft, wordt geplaatst en geldt van maandag tot en met zaterdag tussen acht uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds.