Parkeerplaatsen voor standplaatshouders op Sint-Antoniusplein in Eerde

Het Sint-Antoniusplein in Eerde krijgt speciale parkeerplaatsen voor standplaatshouders. De gemeente Meierijstad heeft besloten verkeersborden te plaatsen om deze plekken duidelijk te markeren.

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De gemeente Meierijstad wil het parkeren op het Sint-Antoniusplein beter organiseren. Op dit plein worden standplaatsvergunningen uitgegeven, maar door drukte zijn deze plaatsen vaak bezet door andere weggebruikers. Met de nieuwe maatregel wordt dit opgelost.

Er komen verkeersborden E4, inclusief pijlborden en onderborden met tijden, aan beide zijden van de standplaats. Deze maken duidelijk dat de plekken op bepaalde tijden exclusief voor standplaatshouders zijn bedoeld. Volgens de gemeente past deze wijziging binnen de bestaande verkeersstructuur en heeft het beperkte gevolgen voor de omgeving.

Het besluit is genomen door een medewerker verkeer van het atelier Openbaar Gebied, namens burgemeester en wethouders van Meierijstad. De borden worden geplaatst op basis van de Wegenverkeerswet en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.