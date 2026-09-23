Afzetting in Grave wordt vervangen vanaf 28 september

In Grave wordt tussen 28 september 2026 en 1 oktober 2029 een bestaande afzetting vervangen. Het gaat om de locatie tussen Maasstraat 10 en 14a. De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor een vergunning verleend.

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Het besluit is op 21 september genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. De werkzaamheden vallen onder een objectvergunning en vinden plaats op het adres tussen Maasstraat 10 en 14a in Grave.

Deze vergunning heeft betrekking op het vervangen van een bestaande afzetting en geldt voor een periode van drie jaar. Het zaaknummer van dit besluit is Z2026-00006173.