Vergunning voor 9 appartementen in Mill verleend

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het bouwen van negen appartementen aan de Melkweg in Mill. Het besluit is genomen op 16 september.

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Het gaat om appartementen op de adressen Melkweg 2 tot en met 2j. Het project omvat een technische bouwactiviteit. De vergunning is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit. Voor meer informatie over deze procedure kunnen zij contact opnemen met de gemeente Land van Cuijk.