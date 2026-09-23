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Garagedeur vervangen bij woning in Eindhoven
Een aanvraag voor het vervangen van een garagedeur bij een woning in Eindhoven is ingediend. Het gaat om een pand aan de Alençonlaan.
De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het vervangen van een garagedeur aan de voorzijde van een woning. Het adres betreft de Alençonlaan 6 in Eindhoven.
De vergunningaanvraag is op 21 september 2026 binnengekomen en wordt momenteel verwerkt. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De aanvraag is enkel ter kennisgeving.
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