Garagedeur vervangen bij woning in Eindhoven

Een aanvraag voor het vervangen van een garagedeur bij een woning in Eindhoven is ingediend. Het gaat om een pand aan de Alençonlaan.

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De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het vervangen van een garagedeur aan de voorzijde van een woning. Het adres betreft de Alençonlaan 6 in Eindhoven.

De vergunningaanvraag is op 21 september 2026 binnengekomen en wordt momenteel verwerkt. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De aanvraag is enkel ter kennisgeving.