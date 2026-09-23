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Verlenging vergunning voor bouwplannen aan Barrierweg in Eindhoven
De termijn voor de omgevingsvergunning voor bouwplannen aan de Barrierweg in Eindhoven is verlengd. Het gaat om het vergroten van een dakkapel en het optrekken van de achtergevel.
De verlenging heeft betrekking op een vergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-005020. Het adres van de geplande werkzaamheden is Barrierweg 227, in Eindhoven.
De aanvraag omvat zowel bouwtechnische als ruimtelijke aspecten. De vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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