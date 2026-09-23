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Boomkapvergunning verlengd voor adres in Eindhoven

De vergunning voor het kappen van een boom aan de Saterstoelenweg in Eindhoven is verlengd. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-007412.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft een aanvraag voor het verwijderen van een boom op het adres Saterstoelenweg 3 in Eindhoven. Het proces is uitsluitend ter kennisgeving en er zijn op dit moment geen mogelijkheden voor bezwaar.

De aanvraag heeft een oranje reden gekregen, wat aangeeft dat het om een kapvergunning gaat. Details zoals de vergunning en zaaknummer kunnen niet worden ingezien.

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