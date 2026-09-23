Boomkap in Eindhoven: verlenging van vergunning

De vergunning voor het kappen van een boom aan de Willem van Millenberchstraat in Eindhoven is verlengd. Dit betreft zaaknummer EHV-ZP2026-006448.

Gevonden voor jou

De verlenging van de vergunning is alleen bedoeld als mededeling en heeft geen verdere gevolgen voor het proces. Het gaat om het kappen van een boom op het adres Willem van Millenberchstraat 15 in Eindhoven.

Op dit moment is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De aanvraag heeft de status van 'oranje reden', wat duidt op een specifieke noodzaak voor de vergunning.