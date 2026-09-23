Horecabedrijf in Eindhoven vraagt terrasvergunning aan

Horecabedrijf 1910 in Eindhoven heeft een aanvraag ingediend voor een terrasvergunning. Het gaat om het gebruik van openbare ruimte bij Willemstraat 43A.

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De aanvraag is op 19 september 2026 ontvangen door de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven. Het betreft een vergunning voor het plaatsen van een terras bij het horecabedrijf.

Deze aanvraag is momenteel alleen ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de ingediende aanvraag.