Eindhoven onderzoekt winkelgedrag inwoners en bezoekers

De gemeente Eindhoven onderzoekt het koopgedrag van inwoners en bezoekers. Dit gebeurt via het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026, dat zicht geeft op winkel- en horecagebruik. De resultaten moeten helpen bij het verbeteren van voorzieningen in de stad.

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De gemeente Eindhoven wil meer inzicht krijgen in waar mensen hun boodschappen doen, winkelen en uit eten gaan. Dit gebeurt via het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026, dat in september is gestart. Het onderzoek richt zich op zowel inwoners als bezoekers van de stad.

Met de verzamelde gegevens wordt gekeken hoe de verschillende winkelgebieden gewaardeerd worden. Ook moet het duidelijk maken hoe het koopgedrag de afgelopen jaren is veranderd. De resultaten worden gebruikt om de binnenstad, winkelgebieden en voorzieningen te verbeteren.

Tot 8 november deelname mogelijk

Willekeurig geselecteerde huishoudens hebben een uitnodiging gekregen om mee te doen aan het onderzoek. Mensen die geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen tot en met 8 november de vragenlijst invullen via een speciale website. Het invullen duurt ongeveer vijftien minuten.

Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten ter waarde van 25 euro verloot. De vragenlijst en meer informatie over het onderzoek zijn te vinden op verschillende websites, waaronder die van het Koopstromenonderzoek.