Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen aan Jan van Geldropstraat

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft besloten een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten aan de Jan van Geldropstraat. Dit gebeurt ten behoeve van een bewoner die niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein. Onderzoek wees uit dat parkeerplaatsen in omliggende straten buiten de loopafstand van de aanvrager liggen.

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De gehandicaptenparkeerplaats wordt aangelegd ter hoogte van huisnummer 48 aan de Jan van Geldropstraat in Geldrop. Op de plek wordt een verkeersbord geplaatst dat de parkeerplaats exclusief maakt voor het voertuig met het kenteken van de aanvrager.

In de straat zijn al drie van de zes parkeerplaatsen aangewezen als gehandicaptenparkeerplaatsen. De gemeente is daarom terughoudend met het toewijzen van extra plekken, omdat deze niet meer beschikbaar zijn voor algemeen gebruik. Bewoners zonder gehandicaptenparkeerkaart kunnen parkeren in omliggende straten.

Volgens het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe parkeerplaats geen nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid of doorstroming. Het besluit is genomen na overleg met de politie en voldoet aan de wettelijke eisen.