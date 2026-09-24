Aldi in Mill meldt brandveilig gebruik van winkelpand

De Aldi in Mill heeft een melding gedaan voor het brandveilig gebruiken van het winkelpand aan de Wanroijseweg.

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Het gaat om een melding die op 14 september 2026 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk is ontvangen. De activiteiten uit deze melding vallen onder de categorie vergunningsvrij, wat betekent dat er geen bezwaar tegen kan worden gemaakt.

De locatie van het pand is Wanroijseweg 49a in Mill. Het zaaknummer dat bij deze melding hoort is Z2026-00006054.