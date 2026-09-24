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Lichtreclame aan Arnoud van Gelderweg in Grave wordt vervangen
De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het vervangen van een lichtreclame aan de Arnoud van Gelderweg 69 in Grave. Het besluit is op 21 september genomen.
Het gaat om een bouwactiviteit die onderdeel is van het omgevingsplan. De vergunning is verleend onder zaaknummer Z2026-00005349. Door deze aanpassing kan de reclame vervangen worden op de locatie in Grave.
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