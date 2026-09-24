Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens in Cranendonck

Inwoners van Cranendonck kunnen een verstrekkingsbeperking aanvragen voor hun persoonsgegevens. Hiermee voorkomen zij dat maatschappelijke organisaties hun gegevens opvragen. De beperking geldt niet voor overheidsinstanties.

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De basisregistratie personen (BRP) bevat gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn onder andere geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), nationaliteit en informatie over huwelijk of geregistreerd partnerschap. De overheid mag deze gegevens gebruiken voor wettelijke taken zoals kinderbijslag of pensioen. Ook maatschappelijke organisaties mogen deze gegevens opvragen, tenzij er een verstrekkingsbeperking is aangevraagd.

Een verstrekkingsbeperking voorkomt dat maatschappelijke organisaties zoals ziekenhuizen, kerken of ouderenzorg toegang krijgen tot jouw gegevens. Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank blijven deze gegevens echter ontvangen, omdat dit wettelijk verplicht is. In de gemeente Cranendonck zijn de voorwaarden voor gegevensverstrekking vastgelegd in het Reglement BRP.

Hoe werkt het?

Inwoners van Cranendonck kunnen een verstrekkingsbeperking aanvragen via de gemeentelijke website. Dit kan digitaal met DigiD onder de optie 'geheimhouding persoonsgegevens'. De aanvraag kan worden gedaan voor jezelf of voor kinderen onder de zestien jaar. Vanaf zestien jaar moeten jongeren zelf een verzoek indienen. Sta je onder curatele? Dan kan jouw curator dit regelen. Een reden voor de aanvraag is niet nodig.

Bij een gerechtelijke procedure, zoals een faillissement, kan de beperking soms niet worden toegepast. In dat geval vraagt de gemeente jouw zienswijze voordat er een besluit wordt genomen. Als je het niet eens bent met het besluit, kun je beroep instellen bij de rechtbank.

Blijvend geldig, ook bij verhuizing

Eenmaal aangevraagd blijft de verstrekkingsbeperking geldig, zelfs als je verhuist binnen Cranendonck of naar een andere gemeente. Wil je controleren of je een beperking hebt ingesteld? Dan kun je dit nakijken via MijnOverheid.nl.