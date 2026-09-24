Laboratoria Anna en Kempenhaeghe succesvol samengevoegd

Het laboratorium van het Anna Ziekenhuis en Kempenhaeghe is samengevoegd. De integratie, die op 1 juli 2026 werd gerealiseerd, moet zorgen voor betere en betaalbare diagnostiek in de regio. De Nederlandse Zorgautoriteit gaf eind vorig jaar groen licht voor dit plan. Patiënten en verwijzers blijven toegang houden tot vertrouwde en specialistische zorg.

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De samenvoeging van de laboratoria komt voort uit een stijgende vraag naar diagnostiek in combinatie met een tekort aan personeel en middelen. Door de krachten te bundelen, willen beide organisaties hoogwaardige zorg garanderen en toekomstbestendig maken.

Het proces begon in februari 2024 met een gezamenlijke intentieverklaring. Na goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit in december 2025 konden de voorbereidingen verder worden uitgewerkt. Sinds de zomer van 2026 is het geïntegreerde laboratorium operationeel.

Kwaliteit en innovatie

Met de integratie komen kennis en middelen van het Anna Ziekenhuis en Kempenhaeghe samen. Specialistische diagnostiek, zoals bloedspiegelbepalingen voor epilepsie en slaapstoornissen, blijft behouden. Tegelijkertijd biedt de samenwerking ruimte voor innovatie en verbetering van de dienstverlening.

Patiënten en verwijzers profiteren van een laagdrempelige en vertrouwde toegang tot diagnostiek. Ook de bloedafname bij Kempenhaeghe blijft beschikbaar, wat zorgt voor continuïteit in de zorg.

Toekomstbestendige zorg

Het nieuwe laboratorium is een belangrijke stap naar betere zorg in de regio. Door expertise en middelen te combineren, wordt niet alleen specialistische diagnostiek gewaarborgd, maar ook gewerkt aan verdere kwaliteitsontwikkeling. De integratie maakt het mogelijk om betaalbare en toegankelijke zorg te blijven bieden.