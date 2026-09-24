Twee wedstrijden schorsing voor Alvaro Henry

De KNVB heeft verdediger Alvaro Henry geschorst voor twee wedstrijden. Daarnaast kreeg hij één wedstrijd voorwaardelijk opgelegd.

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Verdediger Alvaro Henry mag de komende twee wedstrijden niet spelen. Dat heeft de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) besloten. Naast deze directe schorsing kreeg hij ook een voorwaardelijke straf van één wedstrijd.

De reden voor de schorsing is niet bekendgemaakt in het bericht. De KNVB heeft doorgaans dergelijke sancties als gevolg van overtredingen tijdens wedstrijden of wangedrag.

Henry speelt in de Eredivisie en de schorsing betekent dat zijn team de komende wedstrijden zonder hem zal moeten aantreden. Dit kan van invloed zijn op de prestaties van zijn club.

De KNVB beoordeelt strafzaken meestal op basis van beelden en rapporten van de scheidsrechter en de aanklager. Henry heeft de mogelijkheid om tegen de schorsing in beroep te gaan.