Franslyn Nsingi is Speler van de Week in KKD

Franslyn Nsingi heeft met twee doelpunten tegen FC Dordrecht de titel Speler van de Week in de Keuken Kampioen Divisie verdiend.

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Franslyn Nsingi heeft met zijn sterke optreden tegen FC Dordrecht niet alleen een plek in het Elftal van de Week bemachtigd, maar ook de titel Speler van de Week. Hij scoorde twee keer en had daarmee een groot aandeel in de 3-0 overwinning van TOP Oss.

De wedstrijd tegen FC Dordrecht was een belangrijke stap in de goede richting voor de ploeg uit Oss. Met deze overwinning zet TOP Oss een sterke prestatie neer in de Keuken Kampioen Divisie. Franslyn Nsingi werd daarvoor met zijn individuele klasse beloond.

Het winnen van deze titel onderstreept de vorm waarin Nsingi zich bevindt. Zijn prestaties zijn een lichtpuntje voor TOP Oss, dat dit seizoen streeft naar betere resultaten in de competitie.

De uitverkiezing tot Speler van de Week is niet alleen een persoonlijke eer voor Nsingi, maar ook een opsteker voor de club. Het laat zien dat individuele prestaties in een teamcontext kunnen worden beloond.