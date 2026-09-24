FreedomRun in Geldrop viert 82e bevrijding

De FreedomRun en LibertyLoop stonden afgelopen zaterdag in Geldrop in het teken van de 82e bevrijding van het dorp. Burgemeester Jos van Bree ontving bijzondere gasten, waaronder Sir Henry Montgomery, kleinzoon van generaal Bernard Montgomery.

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De festiviteiten begonnen met een speciale ontvangst in het gemeentehuis van Geldrop. Naast Sir Henry Montgomery waren ook de dochters van oorlogsveteranen Joe Cattini en Bill Pendell aanwezig. Burgemeester Jos van Bree heette hen hartelijk welkom.

De stichting veteranen Geldrop-Mierlo speelde een belangrijke rol bij het organiseren van de ontvangst. Zij zorgden ervoor dat de gasten zich op hun gemak voelden en dat de historische betekenis van de bevrijding werd benadrukt.

De FreedomRun en LibertyLoop zijn jaarlijkse evenementen die niet alleen sportief zijn, maar ook een eerbetoon aan de bevrijders van Geldrop. Het dorp werd 82 jaar geleden bevrijd door Britse troepen onder leiding van generaal Bernard Montgomery.

De aanwezigheid van familieleden van de bevrijders gaf het evenement een extra bijzondere sfeer. Het benadrukte de blijvende verbondenheid tussen Geldrop en degenen die het dorp hebben bevrijd.