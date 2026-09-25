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Woninguitbreiding in Grave krijgt groen licht

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan de Dokter Kanterslaan in Grave. Het besluit is genomen op 22 september.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit die onderdeel is van het omgevingsplan. De vergunning geldt specifiek voor het adres Dokter Kanterslaan 167 in Grave.

Belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken tegen dit besluit. Het besluit zelf blijft echter van kracht, tenzij de voorzieningenrechter anders beslist.

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