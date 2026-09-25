Vrijmarkt in Den Toversnest tijdens Burendag

Den Toversnest organiseert morgen een vrijmarkt tijdens Burendag. De markt begint om twee uur ’s middags en is toegankelijk voor bewoners, buurtgenoten en introducés.

Gevonden voor jou

Het activiteitenteam zorgt voor lekkernijen en biedt bezoekers gratis koffie of thee aan. Daarnaast zijn er enkele deelnemers van buitenaf die hun eigen activiteiten presenteren. Het evenement wordt georganiseerd door de activiteitencommissie van Den Toversnest.

Wie van plan is iets te kopen op de markt, wordt geadviseerd contant geld mee te nemen. Voor consumpties aan de bar is het wel mogelijk om met een pinpas te betalen.

Toegang via parkeerplaats

Bezoekers kunnen het evenement bereiken via de ingang bij de parkeerplaats naast de kerk. Den Toversnest bevindt zich op nummer 2.