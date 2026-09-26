Festival Brabant zoekt Talent in Eindhoven

Op donderdag 29 oktober vindt in Eindhoven het festival Brabant zoekt Talent plaats. Het evenement is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over carrièrekansen en ontwikkeling. Bezoekers kunnen workshops volgen, werkgevers ontmoeten en netwerken met mensen die hen verder kunnen helpen.

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Het festival wordt gehouden in het Evoluon in Eindhoven en duurt van drie tot zeven uur ’s middags. Het richt zich op mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan of een andere richting in hun loopbaan. Ook wie gewoon nieuwsgierig is naar wat er mogelijk is, kan er terecht.

Tijdens het evenement kunnen bezoekers kennismaken met diverse werkgevers uit de regio. Daarnaast zijn er inspirerende workshops en is er ruimte om te netwerken. Dit biedt de kans om nieuwe stappen te zetten in werk en persoonlijke ontwikkeling.

Het festival heeft als motto ‘Van talent naar werk met toekomst!’ en is daarmee gericht op het verbinden van mensen met mogelijkheden in hun carrière. Door te ontdekken wat er allemaal kan, wil het evenement mensen helpen hun talenten beter te benutten.

Het Evoluon is een iconische plek in Eindhoven en biedt ruimte voor zulke inspirerende evenementen. Het festival duurt vier uur en belooft een gevarieerd programma voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen.