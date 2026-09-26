Kempenhaeghe lanceert website speciaal voor kinderen

Het behandelcentrum Kempenhaeghe in Heeze heeft een speciale website gelanceerd om kinderen tussen 4 en 12 jaar beter voor te bereiden op een onderzoek of behandeling.

Gevonden voor jou

Voor veel kinderen is een bezoek aan een ziekenhuis of behandelcentrum spannend. Kempenhaeghe wil die spanning verminderen door op een nieuwe kinderwebsite in eenvoudige taal uit te leggen wat hen te wachten staat. De mascotte Kempy begeleidt de kinderen stap voor stap.

Via de website leren kinderen meer over epilepsie en slaapproblemen en zien ze hoe verschillende onderzoeken en behandelingen verlopen. Ook maken ze alvast kennis met de zorgverleners die ze tijdens hun bezoek kunnen tegenkomen. Daarnaast biedt de site een kijkje in het Opnamecentrum van Cure, waar kinderen soms één of meerdere nachten verblijven. Foto’s en illustraties laten zien hoe de ruimtes eruitzien en welke hulpmiddelen gebruikt worden.

Meer dan alleen informatie

Naast medische informatie bevat de website ook leuke extra’s zoals kleurplaten, ansichtkaarten en weetjes. Ouders en verzorgers kunnen samen met hun kind de website bekijken om eventuele vragen of zorgen te bespreken. Zo krijgt het kind een beter beeld van wat het kan verwachten.

De kinderwebsite is ontwikkeld in samenwerking met verschillende afdelingen en deskundigen binnen Kempenhaeghe. Ook kinderen en de cliëntenraad hebben meegedacht over de inhoud en vormgeving. Volgens Kempenhaeghe helpt een goede voorbereiding om een bezoek vertrouwder en minder spannend te maken.

De website blijft actueel en wordt de komende tijd verder uitgebreid. Hij is toegankelijk via kempenhaeghekids.nl.