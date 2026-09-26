Klimaatverandering treft bomen in Geldrop

De gevolgen van klimaatverandering zijn duidelijk zichtbaar in het Kasteelpark in Geldrop. Tijdens een wandeling van de Bomenwerkgroep bleek dat veel bomen kampen met droogte en ziekten, waardoor hun toekomst onzeker is.

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In het Kasteelpark in Geldrop hebben bomen het zwaar door de gevolgen van klimaatverandering. Droogte en extreme weersomstandigheden zorgen ervoor dat bomen moeite hebben om te overleven. Sommige soorten verliezen al vroeg hun bladeren en krijgen daardoor minder vitaliteit voor het volgende groeiseizoen.

De Bomenwerkgroep, die onlangs een wandeling organiseerde in het park, constateerde dat de situatie zorgwekkend is. Door droge periodes en een natte periode twee jaar geleden hebben meerdere bomen, zoals beuken en tulpenbomen, het niet gered. Deze bomen zijn gemarkeerd met rode stippen, wat betekent dat ze binnenkort gekapt worden.

Monumentale bomen onder druk

Tijdens de wandeling liet Nardo Kaandorp, de nieuwe medecoördinator van de werkgroep, zien hoe monumentale bomen worden gemeten en beschermd. Kaandorp, voormalig vertegenwoordiger van de landelijke Bomenstichting, toonde de Mammoetboom uit 1860, die met een hoogte van 38 meter een van de hoogste bomen van Noord-Brabant is.

Ondanks de schoonheid van de monumentale bomen is hun toekomst onzeker. Door klimaatverandering moeten bomen kiezen tussen groei, bladvorming of vruchtvorming. Waar bomen vroeger om de vier tot vijf jaar een mastjaar hadden, waarin ze veel vruchten produceerden, gebeurt dit door de stress van droogte nu jaarlijks. Sommige bomen slagen er zelfs helemaal niet meer in om vruchten te vormen.

Schimmel en wortelrot

Bij sommige bomen in het park is wortelrot ontstaan doordat ze lange tijd in water stonden. Dit heeft geleid tot schimmelgroei, zoals de honingzwam, waarvan de zwarte myceliumdraden zichtbaar waren. Het verdwijnen van esdoorns die voor schaduw zorgden, heeft bovendien zonnebrand en schorsbeschadiging bij beuken veroorzaakt.

Toch biedt de natuur ook kansen. Dode bomen worden een leefgebied voor dieren, zoals spechten, en vormen een bron van nieuwe ecosystemen. De Bomenwerkgroep hoopt dat met beschermende maatregelen de bomen in het park beter bestand zijn tegen de uitdagingen van klimaatverandering.