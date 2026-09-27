Muziekmiddag in Nicasius met Paul Sellers

Bewoners van woonzorgcentrum Nicasius in Heeze hebben vrijdag genoten van een muzikale middag. Paul Sellers trad op met bekende nummers uit de jaren vijftig en zestig, en ook moderne liedjes.

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Vrijdag 25 september stond in het teken van muziek in woonzorgcentrum Nicasius. Zanger Paul Sellers bracht de bewoners van het Heezer zorgcentrum een middag vol luister- en meezingliedjes. De nummers varieerden van klassiekers uit de jaren vijftig en zestig tot liedjes van meer recente datum.

De sfeer zat er goed in: bewoners zongen enthousiast mee en enkele aanwezigen maakten zelfs danspasjes. Terwijl de muziek klonk, zorgden vrijwilligers voor koffie, thee en hapjes, waardoor het extra gezellig werd.

Geslaagde middag

De bewoners kijken terug op een geslaagde middag vol plezier en ontspanning. De organisatie van het muziekevenement sprak haar waardering uit voor de inzet van vrijwilligsters, waaronder Ragonde, die hielpen bij de verzorging.

De muziekmiddag werd mede mogelijk gemaakt door de steun van de Vrienden Zorgcentrum Nicasius. Hun bijdrage zorgde ervoor dat de bewoners konden genieten van deze bijzondere activiteit.