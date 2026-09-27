Gezellige burendag met jeu de boules in De Brimberre

Buurtvereniging De Brimberre heeft opnieuw een succesvolle burendag georganiseerd. Dit jaar stond alles in het teken van jeu de boules, met 32 enthousiaste deelnemers en veel gezelligheid.

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Voor het tweede jaar op rij organiseerde buurtvereniging De Brimberre een burendag, dit keer volledig gericht op jeu de boules. Ondanks enkele afmeldingen waren er 32 spelers aanwezig die vol enthousiasme de strijd aangingen. Het evenement werd mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, dat naast een pakket ook een financiële bijdrage leverde.

De middag begon met een warm welkom en een kop koffie of thee met cake voor alle deelnemers. Het speelterrein was feestelijk aangekleed met vlaggen en banners, en op de achtergrond klonk muziek. De spelers werden in teams verdeeld en begonnen aan drie spannende rondes. Elke ronde leverde veel fanatieke worpen op, waarbij het soms maar centimeters scheelde.

Winnaars bekendgemaakt

Na afloop van de wedstrijden werden de prijzen verdeeld. Tonnie en René gingen er vandoor met de eerste prijs: een houten Brimberre beer en een zak spekken. De poedelprijs, een set jeu de boule ballen, ging naar Carin en Mitchel. Ook de andere prijswinnaars werden hartelijk toegejuicht.

Gedurende de middag was er volop eten en drinken beschikbaar, van snacks tot chips en nootjes. De deelnemers bleven tot ongeveer zeven uur 's avonds napraten en genieten van de sfeer. De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag vol sportiviteit en gezelligheid.

Volgend jaar wordt Burendag opnieuw gevierd op zaterdag 25 september 2027. De buurtvereniging kijkt er nu al naar uit om iedereen weer te verwelkomen.