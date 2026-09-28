Land van Cuijk viert lokale lekkernijen tijdens speciale week

Van 3 tot en met 10 oktober staat het Land van Cuijk in het teken van lokaal eten. Bewoners ontdekken waar hun eten vandaan komt en genieten van streekproducten.

Gevonden voor jou

Het Land van Cuijk organiseert de Week van Ons Eten, waarbij lokale lekkernijen en bewust eten centraal staan. Tijdens deze speciale week kunnen inwoners kennismaken met wat er op voedselgebied in hun eigen omgeving gebeurt. Het evenement vindt plaats van 3 tot en met 10 oktober.

Bezoekers kunnen een kijkje nemen bij deelnemende verkooppunten en genieten van gerechten met lokale ingrediënten in restaurants en lunchrooms. Ook is er een bijzondere activiteit: de Biologische Zintuigen Bingo. Op verschillende locaties in de gemeente wordt het Broodje Land van Cuijk aangeboden, een speciaal streekproduct.

Ontbijt met de burgemeester

Naast het proeven van streekproducten worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er een ontbijt met de burgemeester op een melkveebedrijf. Ook kunnen inwoners kennismaken met de mensen die deel uitmaken van de lokale voedselketen. Het evenement biedt volop mogelijkheden om te kijken, luisteren, ontmoeten en vooral te proeven.

De Week van Ons Eten zet de lokale voedselproductie en bewustwording in het zonnetje. Het programma en de deelnemende locaties zijn te vinden op de officiële website van het evenement.