Skèndels Oktoberfest mag doorgaan op 31 oktober in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft een melding geaccepteerd voor het Skèndels Oktoberfest op Hoevenbraaksestraat 28 in Schijndel. Het evenement vindt plaats op 31 oktober 2026.

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De burgemeester heeft op 23 september 2026 besloten om de melding goed te keuren. Het betreft een paracommerciële activiteit, wat betekent dat het evenement wordt georganiseerd door een niet-commerciële partij. Het Skèndels Oktoberfest zal plaatsvinden op Hoevenbraaksestraat 28, 5482BD Schijndel.

Het zaaknummer van deze melding is PCM-2026-4499. Dit nummer wordt gebruikt om de aanvraag en goedkeuring te registreren.