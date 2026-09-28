Meierijstad weigert vergunning voor splitsing penthouses in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft besloten om geen vergunning te geven voor het splitsen van twee penthouses naar vier appartementen aan de Markt in Veghel.

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Op 24 september heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het adres Markt 10 in Veghel afgewezen. Het plan betrof het opdelen van twee bestaande penthouses in vier losse appartementen.

De aanvraag stond geregistreerd onder zaaknummer OW-2024-3519 en het besluit is op diezelfde dag verzonden. Het weigeren van de vergunning betekent dat de plannen niet doorgaan zoals ingediend.