Bodemenergiesysteem gepland aan Wanroijseweg in Mill

In Mill is een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem op twee locaties aan de Wanroijseweg.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 27 augustus 2026 een melding ontvangen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem, dat energie uit de bodem haalt, is gepland op twee locaties: Wanroijseweg 12 en Wanroijseweg 12a in Mill.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/513469 en DSO-kenmerk 2026082701836. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen over het plan kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.