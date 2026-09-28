Vergunning verleend voor aanbouw en werktuigenloods in Velp

In Velp is een vergunning verleend voor het bouwen van een aanbouw en een werktuigenloods. Het besluit is op 23 september genomen door het college van Land van Cuijk.

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Het gaat om een project aan de Heistraat 9a in Velp, waar zowel een aanbouw als een loods voor werktuigen gerealiseerd mag worden. De vergunning omvat onder meer bouwactiviteiten die voldoen aan het omgevingsplan en technische eisen.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004613. Volgens de gemeente Land van Cuijk stopt het indienen van bezwaar de uitvoering van het besluit niet, tenzij er een verzoek voor een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant.